Путин заявил о нежелании властей «крючить» художников

У властей нет желания преследовать деятелей культуры, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 30 октября.

Комментируя дело художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, Путин отметил, что его не преследуют за политические убеждения. «Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил», — сказал президент.

Путин напомнил, что в настоящее время ведется следствие в отношении нескольких известных культурных деятелей, включая замдиректора Эрмитажа и заместителя министра культуры. «Их тоже освобождать? Вы понимаете, давайте мы будем как-то относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то "крючить", тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но все-таки, мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся», — подчеркнул глава государства.

5 сентября российский лидер отметил, что к «Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».

Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму как минимум 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа». Соучастниками преступления следователи также считают бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего гендиректа труппы Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также продюсера Екатерину Воронову. Все, кроме последней, находятся под стражей. Воронова уехала из России.