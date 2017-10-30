Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах

Украинские генералы распродали значительную часть земель, принадлежавших министерству обороны страны. Об этом в комментарии «Стране» в понедельник, 30 октября, рассказал бывший сотрудник военного ведомства, полковник в отставке Юрий Павленко.
«В 1990-е и начале 2000-х Минобороны лишилось почти трети земель — за откаты генералам, которые вели себя в областях как местные князьки. Точных масштабов коррупционного передела земли никто еще не представляет», — сказал Павленко. По словам офицера, «некоторые воинские части сейчас де-юре уже находятся на частной территории, только их командование еще об этом не знает».
Павленко высказал мнение, что такая ситуация сложилась из-за неразберихи в документах в 1990-х годах. «Ни одного уголовного дела в отношении генералов, распродавших земли Минобороны, никогда не открывали», — отметил он.
29 октября командование Воздушных сил ВСУ заявило о попытке захвата территории войсковой части А3571. Военные опубликовали фотографии, на которых видны люди в балаклавах, и обвинили рейдеров в демонтаже ограждения и вывозе имущества.
Источники «Страны» в части заявили, что конфликт разгорелся из-за земли. По их словам, территория аэродрома и части была продана «налево». «Военное начальство получило огромные откаты в виде квартир и земельных участков на побережье. До сих пор есть несколько земельных участков, которые как бы числятся за воздушным командованием, но они на самом деле давно застроены частниками», — сказал собеседник ресурса.