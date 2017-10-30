Компания Escada раскрыла секрет женской природы

Парфюмерное подразделение женского модного бренда Escada выпустило новый аромат Celebrate N.O.W. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в понедельник, 30 октября.

Аббревиатура в названии Celebrate N.O.W расшифровывается как Nature of Women — «Женская природа». Композиция построена на нотах магнолии, корицы, бобов тонка и пряного имбиря. Прозрачный флакон обтекаемой формы разработала бразильская художница-керамистка Валерия Насименто. Лицом рекламной кампании аромата стала Софи Фахрман, шведская модная журналистка и писательница.

В России аромат будет продаваться по цене от 3 935 рублей (за флакон парфюмерной воды емкостью 30 миллилитров).

Escada — немецкая компания-производитель модной женской одежды и аксессуаров. Основана в 1976 году супругами Маргарет и Вольфгангом Лей. С 2009 года компания принадлежит семье индийского миллиардера Лакшми Миттала. Права на производство парфюмерии под маркой Escada принадлежат компании Coty.

Летом 2017 года бренд Escada Eyewear, специализирующийся на выпуске очков и оправ, совместно с маркой Ohh Couture представил коллекцию солнцезащитных очков Candy из трех моделей.