У россиян в Мексике изъяли содержимое частных сейфов

Власти мексиканского города Канкуна изъяли содержимое полутора тысяч частных сейфов хранилища First National Security de Mexico. Среди тех, кто лишился собственности, есть и граждане России, сообщают РИА Новости.

«Власти мотивировали свои действия поиском незадекларированных средств, полученных от преступной деятельности, однако в итоге пострадали и ни в чем не повинные вкладчики», — заявила почетный консул России в Канкуне Армина Вольперт.

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Власти предлагают арендаторам сейфов приехать в столицу страны Мехико и рассказать о происхождении изъятых ценностей. По словам Вольперт, это может быть затруднительно, так как в сейфах хранились, в том числе, и наследственные ценности.

Опасаясь беспорядков, власти уже стянули в Канкун силы безопасности. Город перекрыт, по его периметру выставили блок-посты. Средства, полученные незаконным путем, ищут в связи с расследованием деятельности бывшего губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Пост главы штата он занимал с 2011 по 2016 годы. Сейчас его подозревают в коррупции.

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