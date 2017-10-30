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Главу стройфирмы в Петербурге осудили за передачу денег дольщиков сайентологам

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Екатерина Заборских
Екатерина Заборских

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил директора строительной фирмы «Олимп» и адепта запрещенной «Саентологической церкви Петербурга» (СЦ) Екатерину Заборских к 6,5 годам колонии за хищение средств у участников долевого строительства, часть из которых, по версии следствия, она направляла на нужды саентологов. Об этом в понедельник, 30 октября, ТАСС сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как отмечается в сообщении, Заборских признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), ей назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил гражданские иски нескольких десятков потерпевших, обязав Заборских выплатить более 133 миллионов рублей. Кроме того, она должна оплатить процессуальные издержки на сумму более 637 тысяч рублей. По версии следствия, похищенные Заборских средства направлялись в том числе на нужды церкви, адептом которой она является.

8 июня стало известно, что суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Ивана Мацицкого — одного из предполагаемых лидеров СЦ. До этого были арестованы исполнительный директор организации Галина Шуринова, ее главный бухгалтер Сахиб Алиев и 38-летняя фигурантка «дела СЦ» Анастасия Терентьева.

По данным следствия, представители СЦ на протяжении четырех лет вели незаконную предпринимательскую деятельность, а потерпевшие отдавали им деньги за курсы и другие саентологические программы. Кроме того, у обвиняемых были изъяты книги и брошюры, которые, по предварительным данным, оказались экстремистскими.

7 июня следователь на заседании в Невском районном суде заявил, что организация «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» незаконно заработала более 276 миллионов рублей.

Международное движение саентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. Организация насчитывает миллионы последователей по всему миру.

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