Дизайнер одежды Kiss пошил 300 маек для «Би-2» и «Мумий Тролля»

Российские рок-группы «Би-2» и «Мумий Тролль» выпустили мужские футболки совместно с модным брендом John Varvatos, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На темные футболки нанесены контрастные принты с названиями групп, а на футболку «Мумий Тролль» — также черно-белый портрет фронтмена группы Ильи Лагутенко в шляпе и цветные текстовые граффити. Принты разработаны дизайнером Джоном Варватосом совместно с музыкантами.

Ранее Варватос выпускал коллаборации с группами AC/DC, Ramones, Kiss, Green Day, а также c Игги Попом, Джимми Пейджем и Элисом Купером.

«Мне всегда казалось, что John Varvatos настолько глубоко пустил корни в рок-н-ролле, что никогда не старался быть претенциозным, но при этом оставался искренне простым и свежим», — прокомментировал Илья Лагутенко. «Каждое десятилетие отражается определенным музыкальным трендом, — сказали участники «Би-2» Лева и Шура. — Есть мода, а есть стиль, все зависит от того, приверженцем чего ты являешься. Мы являемся приверженцами стиля, мы его оттачиваем, вырабатываем и нам кажется, он уже узнаваем. John Varvatos — это стиль».

Фото: John Varvatos

Старт продаж лимитированной коллекции (по 300 экземпляров от каждого музыкального коллектива) состоится 8 ноября в московском магазине John Varvatos.

«Мумий Тролль» — советская и российская рок-группа. Образована в 1983 году во Владивостоке Ильей Лагутенко, который стал фронтменом коллектива. Группа представляла Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» (2001), где заняла 12-е место.

«Би-2» — советская и российская рок-группа. Образована в 1988 году в Бобруйске (Белоруссия). Основатели и бессменные участники — музыканты Шура Би-2 (Александр Уман) и Лева Би-2 (Егор Бортник).