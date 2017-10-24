Бренд adidas создал капсульную коллекцию вместе с Полем Погба

Бренд adidas представил капсульную коллекцию одежды Football x Paul Pogba Season II, созданную совместно с французским футболистом Полем Погба. Об этом представители марки рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 24 октября.

Она включает в себя обувь, одежду и аксессуары в уличном стиле. «Линейка отражает неповторимый стиль Поля Погба, как на поле, так и вне его, а песчаные тона и паттерны, отсылающие к пустынному камуфляжу, символизируют африканские корни футболиста», — рассказали в компании.

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Коллекция включает в себя две версии бутс для уличного футбола с камуфляжным принтом пустынной расцветки и подошвой BOOST для максимального возврата энергии на любой поверхности. В линейке adidas Football x Pogba также представлены одежда и аксессуары.

Марка adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.