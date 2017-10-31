Хозяйки iPhone испугались за сохранность интимных снимков

Пользователи iPhone обнаружили, что приложение «Фото» в iOS может распознавать интимные фотографии владельца. Девушки опасаются, что Apple может хранить у себя их снимки. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает The Verge.

На эту функцию указала пользователь Twitter под ником ellieeewbu. «Внимание, все девушки! Зайдите в галерею и введите в поиск "лифчик". Почему Apple сохраняет их и помещает в отдельную папку?» — написала она.

В комментарии к посту девушки стали выкладывать скриншоты, в которых подтверждают, что система выделяет их снимки в белье и купальниках в отдельную категорию.

В действительности жалобы пользователей связаны с технологией распознавания фотографий. Эта функция появилась в iOS еще в 2016 году и работает на основе нейросетей. Разработчик Кенни Инь (Kenny Yin) изучил принцип работы функции и выяснил, что она распознает семь различных выражений лица и 4432 ключевых слова, среди которых действительно есть «лифчик».

Инь заметил, что в этом списке есть «лифчик», «корсет», «пояс» и другие слова, связанные с женским нижним бельем, однако нет ни одного, связанного с мужским. «Очевидно, кто-то принял сознательное решение включить (или наоборот удалить) определенные категории, — пишет специалист. — Где такое же внимание к деталям мужской одежды?»