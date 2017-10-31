В России выросли штрафы за непропуск пешеходов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий статью Кодекса об административных нарушениях. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нему, повышаются штрафы за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения. Отныне нарушители будут платить от 1500 до 2500 рублей вместо нынешних 1500.

В Москве с февраля система видеофиксации нарушений начала снимать водителей, которые не пропускают пешеходов. В конце 2016 года количество камер фотовидеофиксации в столице было увеличено в полтора раза — до 1424 устройств. Кроме того, на улицах размещены 305 муляжей, которые не передают информацию в ГИБДД.