В России начались работы над новым военно-транспортным самолетом

В России ведутся работы по созданию нового среднего военно-транспортного самолета (СВТС). До конца года Минобороны должно утвердить тактико-техническое задание на эту машину. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель программы по созданию самолета в компании «Ил» (входит в ОАК) Игорь Бевзюк.

По его словам, реализация этого проекта приобрела актуальность для военного ведомства в связи с приближением окончания сроков эксплуатации самолетов Ан-12.

ОКБ Ильюшина совместно с Минобороны и Минпромторгом несколько лет назад разработало проект тактико-технического задания (ТТЗ) на новый средний военно-транспортный самолет. Рабочее название будущей машины, которое принято в конструкторском бюро, — Ил-276, отметил Бевзюк.

Материалы по теме Подрезанные крылья Минпромторг столкнулся со сложностями при реализации программы развития авиапрома

«В настоящее время идет процесс согласования и утверждения ТТЗ на СВТС. Де-юре наименование самолету может быть присвоено позднее, как это было, например, с Т-50. Наш проект пока не получил окончательное собственное имя», — заявил он.

По словам Бевзюка, с декабря начнется этап эскизного проектирования Ил-276. Завершение же конструкторских работ, подготовку производства и первый вылет планируется на первый квартал 2023 года.

«Завершение самой работы с присвоением соответствующей литеры — это 2025 год, начало серийных поставок в войска — в 2026 году», — уточнил Бевзюк.

Ан-12 выпускались в СССР с конца 1950-х до начала 1970-х годов. В России в настоящее время в строю до сих пор числится более 100 Ан-12 различных модификаций.