Шесть российских компаний вошли в список ста крупнейших производителей оружия

Шесть российских оборонных компаний вошли в рейтинг ста ведущих мировых производителей оружия и продукции военного назначения, составленный американским еженедельником Defense News.

Лидером среди россиян стал концерн «Алмаз-Антей», объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие средства ПВО и ПРО. Он на 11-й строчке. По итогам 2016 года выручка «Алмаз-Антея» увеличилась на 6 процентов и достигла 7,412 миллиардов долларов.

Следом, на 14-м месте, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с выручкой 5,636 миллиарда долларов. На 32 позиции корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с доходом в 2,866 миллиарда долларов. «Уралвагонзавод» (производит бронетехнику, дорожно-строительные машины, железнодорожные вагоны) занял 45-е место, его выручка — 1,584 миллиарда. Концерн «Радиоэлектронные технологии», объединяющий предприятия, выпускающие средства радиоэлектронной борьбы — на 50-м месте с суммой в 1,365 миллиарда.

На 86-м месте рейтинга Defense News — российская компания РТИ («Концерн «Радиотехнические и информационные системы») — занимается радиостроением, ракетной техникой, системами связи и безопасности. Ее доход в 2016 году составил 565,9 миллиона долларов.

Тройку лидеров в списке Defense News формируют американские аэрокосмические компании Lockheed Martin (выручка в 2016 году — 43,468 миллиарда долларов) и Boeing (29,5 миллиарда), и также британская оборонная корпорация BAE Systems (23,621 миллиарда).

В июне этого года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что портфель заказов на продукцию военного назначения на составляет около 45 миллиардов долларов. По его словам, за первую половину 2017 года компания передала заказчикам продукции на три миллиарда долларов и подписала новых контрактов на восемь миллиардов.

В том же месяце в пресс-службе «Рособоронэкспорта» заявили, что компания прогнозирует увеличение спроса на российскую авиатехнику и ожидает роста объемов заказов со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки.

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался в районе 15-16 миллиардов долларов в год.