Основатель Alibaba Джек Ма сыграл в кунг-фу боевике Джета Ли

Основатель и исполнительный председатель корпорации Alibaba Group Джек Ма дебютирует в кино ролью в короткометражном боевике «Ночью... Пока мы спим» (Gong Shou Dao). Об этом сообщает CGTN.

Один из самых богатых людей Китая и Азии подтвердил свое участие в проекте, выложив его постер на своей официальной странице в соцсети Weibo. Премьера «Ночью... Пока мы спим» пройдет в Китае 11 ноября — в «День одиночек», который считается местным аналогом «Черной пятницы», когда во многих магазинах проходит скидочная кампания.

Продюсером «Ночью... Пока мы спим» выступил актер Джет Ли, который и сам появляется в фильме в одной из ролей. Кроме него и Ма, в ленте также сыграли такие звезды азиатского экшена, как Донни Йен и Джин Ву. Хронометраж картины составляет всего 20 минут.

Ранее в этом году Ма продемонстрировал свои танцевальные навыки, выступив с номером в стиле Майкла Джексона на открытии ежегодной конференции Alibaba Convention. С 1988 года магнат практикует тай чи и проводит трехдневные семинары по обучению этой гимнастике, участие в которых стоит более 14,5 тысячи долларов.

Состояние Джека Ма оценивается в 46,9 миллиарда долларов. Торговую площадку Alibaba он создал в 1999 году.