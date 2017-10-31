Telia продаст «Газпромбанку» 19 процентов акций «МегаФона»

Шведская телекоммуникационная компания Telia договорилась с «Газпромбанком» о продаже 19 процентов акций мобильного оператора «МегаФон». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость сделки оценивается в 60,4 миллиарда рублей (цена одной — 514 рублей).

По словам члена совета директоров крупнейшего акционера «МегаФона» — холдинга USM Ивана Стрешинского, «USM благодарит Telia за долгое и успешное сотрудничество в интересах "МегаФона" и его акционеров». «За прошедшие десять лет благодаря совместным усилиям Telia и USM "МегаФон" достиг впечатляющих финансовых и операционных результатов — вышел на второе место в России по рыночной доле, провел IPO, стал одним из технологических лидеров российской телекоммуникационной отрасли», — сказал он.

Стрешинский также добавил, что USM приветствует «Газпромбанк» в качестве нового акционера «МегаФона» и надеется, что кредитная организация имеет долгосрочные планы на инвестиции в оператора и будет действовать, исходя из интересов компании и сохранения финансовой и операционной устойчивости «МегаФона» в длительной перспективе. «Со своей стороны, USM предпримет все усилия для сохранения "Газпромбанка" в качестве стратегического инвестора "МегаФона". Мы верим, что у нас и "Газпромбанка" единый взгляд на будущее и стратегические цели оператора. USM надеется на плодотворное и конструктивное сотрудничество с банком при формировании и реализации стратегии "МегаФона"», — подчеркнул член совета директоров USM.

Telia начала продажу своего пакета в «МегаФоне» в начале октября 2017 года. Крупнейшим акционером компании остается холдинг USM, которому принадлежат 56,32 процента акций оператора.