Похититель более ста участков в Подмосковье вернулся в Россию и сдался следствию

Подмосковный предприниматель Сергей Регусевич, заочно обвиненный в мошенничестве в особо крупном размере и находившийся в международном розыске, вернулся на родину и сдался следствию. Об этом во вторник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщила Евгения Кирюшина, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Она уточнила, что уголовное дело уже направлено в суд, расследование деятельности 45-летнего подельника Регусевича продолжается.

«50-летний Регусевич в сговоре со своим 45-летним знакомым изготовил и использовал подложные документы, на основании которых они смогли приобрести право собственности на более чем 100 земельных участков в Раменском районе Подмосковья, а конкретнее — в селе Михайловская Слобода и деревнях Кулаково и Становое», — заявила Евгения Кирюшина.

После совершения преступления Регусевич скрылся и был объявлен в международный розыск, обвинение предпринимателю и его подельнику было предъявлено заочно.

5 сентября Регусевич сообщил следователю о намерении добровольно прибыть на территорию Российской Федерации, что и сделал 27 сентября, явившись к следователю. В последний день октября обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд. В настоящее время Регусевич находится под подпиской о невыезде.

