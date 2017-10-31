Google не нашла доказательств манипуляций RT в преддверии выборов в США

Компания Google не выявила противоречащих политике YouTube манипуляций телеканала RT. Как обращает внимание телекомпания, в отчете, посвященном вмешательству России в выборы США через интернет, прямо говорится, что RT не нарушал политику сервиса.

«К нам поступали запросы касательно использования YouTube телеканалом RT, который финансируется российскими властями. В ходе расследования мы не выявили доказательств манипуляции нашей платформой или нарушения политики сервиса, RT и другие финансируемые государством СМИ по-прежнему работают в соответствии с нашими стандартными правилами», — говорится в отчете компании.

Доклад Google был опубликован 30 октября. Его объем не превышает полутора страниц текста.

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В RT заявление Google назвали свидетельством необоснованности нападок на телеканал, который обвиняют во вмешательстве в выборы США в 2016 году. Влиянию RT и агентства Sputnik, в частности, посвящена львиная доля рассекреченной версии доклада американских спецслужб, представленного в начале января и вызвавшего резонанс.

Ранее интернет-гиганты отчитались об объемах манипуляций через соцсети в рамках расследования о вмешательстве России в выборы президента США. Так, Facebook сообщил, что посты, якобы связанные с интересами России, в соцсети видели 126 миллионов американцев, или около 40 процентов населения страны. Google утверждает, что пророссийский контент продвигался через принадлежащий ей видеохостинг YouTube. Компания насчитала 17 каналов, опубликовавших 1108 пророссийских роликов общей продолжительностью 43 часа. С июня 2015 года по ноябрь 2016 года они набрали 309 тысяч просмотров.

В Facebook и Google отметили, что к производству контента было причастно российское ООО «Агентство интернет-исследований». По подсчетам Twitter, с этой компанией связаны 2,7 тысячи профилей платформы микроблогов, которые публиковали миллионы сообщений, многие из них — автоматически.

Интернет-компании отчитывались в преддверии заседания американского Конгресса по вопросу беспрепятственного распространения дезинформации о выборах главы государства.