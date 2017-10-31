Дагестанских верующих в мечетях призовут погашать долги за электричество

Имамы дагестанских мечетей будут призывать верующих погашать задолженность за электроэнергию. Такая договоренность достигнута между «Дагестанской энергосбытовой компанией» и Комитетом по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями Дагестана, сообщает пресс-служба компании.

Управляющий директор компании Магди Гитинов выразил надежду, что имамы мечетей доведут до верующих информацию о необходимости своевременной оплаты за потребленную электроэнергию, поскольку «мусульманин не может позволить себе накапливать долги и не платить за получаемый им энергоресурс».

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Руководитель Комитета по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями Дагестана Магомед Абдурахманов согласился с партнером и отметил, что свет — это благо, которого могут лишиться все жители республики, если не будут платить вовремя.

По данным ТАСС, в Дагестане расположены около двух тысяч мечетей. Общая дебиторская задолженность за электроэнергию за первое полугодие 2017 года в республике превысила 23 миллиарда рублей, из них задолженность населения — 3,6 миллиарда.