Хабаровчанина осудили за кражу секретных материалов с оборонного завода

Суд в Хабаровском крае вынес приговор по делу о передаче иностранному государству за деньги информации с одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает «Интерфакс».

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа») и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд назначил ему один год ограничения свободы после освобождения.

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Хабаровчанин признал свою вину, какому государству он передавал секретную информацию, не уточняется.

Калининградское управление ФСБ 31 октября сообщило, что местный житель пытался собирать секретную военную информацию для передачи ее иностранной спецслужбе. Мужчине объявили официлаьное предупреждение о недопустимости таких действий.