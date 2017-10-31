Названы самые популярные порнозапросы на Хеллоуин

Крупный порносайт xHamster рассказал, что чаще всего искали его посетители за неделю до Хеллоуина. Статистика представлена в блоге сайта для взрослых.

По данным портала, запросы на тематическое порно сильно подскочили в сравнении с тем же периодом прошлого года: рост составил 271 процент.

Чаще всего посетители портала вбивали в поисковик запросы «ведьма», «скелет», «жуть», «страшно» и «ужас». Их менее заинтересовали «Харли Квинн», «клоуны», «мумии», «духи» и «конфеты».

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В августе другой популярный порноресурс, PornHub, впервые проанализировал запросы российских пользователей и представил статистику их порнопредпочтений начиная с 2010 года.

Выяснилось, что чаще всего россияне вбивают в поисковик слово «русские». Наиболее популярными категориями, интригующими жителей России, считается «анал», «хентай» и «подросток». PornHub также представил разбивку по регионам страны.

Изображение: pornhub.com

Оказалось, что большой востребованностью у россиян пользуются порнозвезды Саша Грей, Миа Халифа и Рили Райд. Чаще всего пользователи из России останавливают выбор на русских, чернокожих и японских порноактерах.