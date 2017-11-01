Потомок династии Романовых вымазал своей кровью циферблаты часов «Ракета»

«Ракета»

Часовой бренд «Ракета» выпустил лимитированную модель к годовщине Октябрьской революции. Дизайн модели в черном корпусе и на черном ремешке с красной подкладкой и с красной заводной головкой создал князь Ростислав Романов, потомок царской династии и официальный представитель дома Романовых в России. Он нанес на циферблаты часов каплю своей крови в знак скорби по всем погибшим в результате революции.

«Мы не можем позволить себе забыть о кровопролитии миллионов русских людей, кем бы они ни были: белогвардейцами, убежденными коммунистами, рабочими, священниками, крестьянами или царской семьей, во главе с моим двоюродным прадедушкой царем Николаем Вторым, — отметил Романов. — Мы должны вспоминать эти события русский истории со скорбью. Тут нет повода для праздника. Вот почему мы решили выпустить в знак траура черные часы с капелькой крови, символизирующей всю кровь, пролитую в смуте революции».

Часы к годовщине Октябрьской революции — модель под названием Venturer XL Stoletniy Krasniy — выпустила также швейцарская часовая компания H. Moser & Cie.