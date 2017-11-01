Голая путешественница попыталась доказать отсутствие связи наготы и секса

Девушка из Нидерландов путешествует по Австралии и фотографируется без одежды для демонстрации того, что нагота не всегда связана с сексом. Об этом сообщает The Independent.

Стерре (Sterre), которой 21 год, печалит, что отсутствие одежды по-прежнему вызывает у людей дискомфорт: «Такая жалость, что не все видят, как приятна несексуальная нагота. Я хотела бы изменить это».

A post shared by Naked travel girl (@a.naked.girl) on Oct 20, 2017 at 5:01am PDT

Девушка выкладывает свои фотографии в Instagram, где на нее подписаны 78 тысяч человек. Как считает Стерре, таким образом она покажет, что в наготе нет ничего сексуального или странного.

A post shared by Naked travel girl (@a.naked.girl) on Oct 8, 2017 at 6:57am PDT

В октябре сообщалось, что семья нудистов из Бельгии отправилась в путешествие по миру, чтобы рекламировать свой образ жизни. На момент публикации заметки они посетили семь стран, проблемы у супругов возникли только в Албании.