Порошенко вручил королю Саудовской Аравии орден православного святого

Президент Украины Петр Порошенко наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазаза Аль Сауда орденом благоверного князя Ярослава Мудрого. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба президента.

Церемония вручения состоялась в ходе визита Порошенко в Эр-Рияд. «Глава украинского государства наградил короля Саудовской Аравии за выдающийся личный вклад в развитие украинско-саудовских межгосударственных отношений. Салман бин Абдулазиз Аль Сауд также вручил Президенту Украины высокую государственную награду Саудовской Аравии — орден Короля Абдулазиза», — отмечается в пресс-релизе.

В 2014 году Порошенко подписал закон об учреждении ордена Героев Небесной сотни. Он вручается за «гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии и активную гуманистическую деятельность».

Ярослав Владимирович (Мудрый) — политический деятель древней Руси X-XI веков, князь ростовский (987-1010 годы), князь новгородский (1010—1034 годы), Великий князь киевский (1016-1018, 1019-1054 годы). В Русской православной церкви почитается как благоверный князь. Этот чин получают святые — цари и князья, которые, имея с рождения власть и материальные сокровища, употребляли их на богоугодные дела.