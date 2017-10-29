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Медалью имени отца президента Туркменистана награжден сын президента

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Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов награжден медалью имени Мяликгулы Бердымухамедов (отца действующего главы республики) за заслуги перед отечеством. Об этом сообщает «Радио Свободы» в воскресенье, 29 октября.

Торжественная церемония состоялась 27 октября в День независимости Туркменистана. Сердар Бердымухамедов был награжден вместе с другими работниками силовых ведомств. При этом госинформагентство ТДХ не указало Бердымухамедова в списке получивших награду.

Медаль в честь Мяликгулы Бердымухамедова учредили в августе этого года. Дед Сердара был учителем, начальником отдела исправительно-трудовых учреждений, уточняет источник.

В октябре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов посмертно наградил своего предшественника на посту главы государства Сапармурата Ниязова орденом «За великую любовь к независимому Туркменистану». Ниязов, носивший титул Туркменбаши (глава туркмен), был включен в список граждан, отмеченных госнаградами по случаю 25-летия независимости. Кроме того, 80 государственных деятелей посмертно удостоились медали «За любовь к Родине».

Гурбангулы Бердымухамедов руководит республикой с 2007 года. Он носит титул Аркадаг (на туркменском — «покровитель»).

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