Медалью имени отца президента Туркменистана награжден сын президента

Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов награжден медалью имени Мяликгулы Бердымухамедов (отца действующего главы республики) за заслуги перед отечеством. Об этом сообщает «Радио Свободы» в воскресенье, 29 октября.

Торжественная церемония состоялась 27 октября в День независимости Туркменистана. Сердар Бердымухамедов был награжден вместе с другими работниками силовых ведомств. При этом госинформагентство ТДХ не указало Бердымухамедова в списке получивших награду.

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Медаль в честь Мяликгулы Бердымухамедова учредили в августе этого года. Дед Сердара был учителем, начальником отдела исправительно-трудовых учреждений, уточняет источник.

В октябре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов посмертно наградил своего предшественника на посту главы государства Сапармурата Ниязова орденом «За великую любовь к независимому Туркменистану». Ниязов, носивший титул Туркменбаши (глава туркмен), был включен в список граждан, отмеченных госнаградами по случаю 25-летия независимости. Кроме того, 80 государственных деятелей посмертно удостоились медали «За любовь к Родине».

Гурбангулы Бердымухамедов руководит республикой с 2007 года. Он носит титул Аркадаг (на туркменском — «покровитель»).