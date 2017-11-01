ВЦИОМ узнал об отношении россиян к Собчак

Несмотря на то что о журналистке Ксении Собчак известно почти всем россиянам, проголосовать за нее на президентских выборах в марте 2018 года готовы только 8 процентов граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе последнего опроса социологи выяснили, что имя Собчак знакомо 98 процентам респондентов, из них о ее планах баллотироваться в президенты знают 75 процентов. При этом только 8 процентов россиян готовы за нее проголосовать. Самые высокие рейтинг журналистки — в Москве и Санкт-Петербурге (16 процентов). 69 процентов отметили, что у нее нет политических перспектив, и лишь 6 процентов считают, что есть.

Среди опрошенных отношение к журналистке преимущественно негативное. Так, положительно о ней отзывались 20 процентов россиян, а 64 процента — отрицательно. Говоря об эмоциях, которые вызывает у них журналистка, 35 процентов респондентов признались, что она им безразлична. Еще 27 процентов отметили, что относятся к ней с недоверием, 23 процента — с антипатией.

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Чуть более четверти участников соцопроса (26 процентов) считают, что у Собчак вообще нет положительных качеств. Среди ее плюсов самыми популярными были прямолинейность, ум и внешность. Каждый из них назвали 5 процентов граждан. К ее главным минусам 10 процентов респондентов отнесли манеры поведения и общения, 8 процентов — навязчивость, 4 процента — стремление «пиариться».

Целевая аудитория Собчак — молодежь, жители столиц и мегаполисов, а также все те, кто не видят своих представителей среди действующих политиков, отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, старшее поколение относится к ней негативно, люди в возрасте от 25 до 34 лет более открыты к разговору о ней.

Опрос проводился 21 и 22 октября 2017 года. В нем приняли участие 1,2 тысячи россиян в различных городах страны.

18 октября Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. По ее словам, она попытается заменить собой отсутствующую в бюллетенях графу «против всех».



