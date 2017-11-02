Индийские военные построили самую высокогорную автодорогу в мире

В Индии построена самая высокогорная автомобильная дорога в мире. Новая трасса протяженностью 86 километров соединяет населенные пункты Чисумле и Демчок в области Ладакх в штате Джамму и Кашмир на севере страны. Самая высокая точка дороги расположена на высоте 19300 футов (5883 метра), сообщает индийский телеканал NDTV.

Трасса расположена на границе с Китаем и имеет стратегическое значение. В Демчоке размещен индийский военный лагерь.

Как отмечает телеканал, строительство шло в тяжелых условиях разрешенного, бедного кислородом воздуха, при низких температурах.

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Индия активно строит в Ладакхе железные и автомобильные дороги, которые при необходимости позволят быстро перебросить войска и технику в горный регион.

30 октября в России открыли дорогу Лидога — Ванино, которую начали строить в 1997 году. Трасса протяженностью 319 километров проходит по гористой местности и связывает шесть районов Хабаровского края.