Глава Подмосковья поручил очистить Мытищинский лесопарк

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего рабочего визита в Мытищи поручил провести очистку Мытищинского лесопарка от валежника. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 2 ноября.

«Основной акцент нужно сделать на чистку леса. Здесь есть к чему стремиться. Лес должен просматриваться. Должен кто-то патрулировать, должно быть безопасно», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что к этому вопросу нужно подойти профессионально. «Щепа в качестве покрытия не самое хорошее решение, коляски, велосипедисты застревают. Лучше гаревое покрытие», — прокомментировал он технические аспекты.

20 октября Воробьев заявил, что власти Мособласти обратятся в федеральные ведомства с просьбой передать парк в Воскресенске в подчинение муниципалитета. «Я взял на себя ответственность заняться парком и взять его в лоно муниципалитета, чтобы люди могли там отдыхать. Большая программа будет по этому парку реализована», — заверил он.

11 октября министр ЖКХ региона Евгений Хромушин сообщил, что более пяти миллиардов рублей выделено на формирование комфортной городской среды в Подмосковье. Он уточнил, что 1,7 миллиарда рублей выделено из федеральной казны, при этом 3,4 миллиарда рублей — средства областного бюджета.

Мытищинский лесопарк был образован после того, как комитет лесного хозяйства Московской области передало муниципальному учреждению в пользование два участка из состава Пироговского участкового лесничества общей площадью около 224 га в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья».