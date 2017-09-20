Подмосковье примет участие в градостроительном конкурсе РИСФ-2017

Девять проектов жилой застройки на территории Подмосковья представлены на градостроительном конкурсе Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ-2017). Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 20 сентября.

«Проекты жилого назначения, расположенные в Московской области, принимают участие в двух номинациях: лучший реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного строительства и лучший реализованный проект комплексного освоения территорий», — рассказал министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

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Правительство Мособласти примет активное участие в деловой программе РИСФ, а также представит экспозицию с достижениями региона в градостроительной сфере, говорится в сообщении. Непосредственно в конкурсе проектов жилой застройки участвуют ЖК «Лесобережный-экогород», ЖК «Сабурово парк», UP-квартал «Западное Кунцево», Город-курорт «Май» и другие

Мероприятие состоится 20-21 сентября в Москве на ВДНХ «Экспо». Итоги конкурса будут объявлены на этой неделе, проекты-победители войдут в список лучших градостроительных практик России.

3 июля заместитель председателя регионального правительства Максим Фомин сообщил, что около 2,5 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Московской области с начала года. Он подчеркнул, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов.