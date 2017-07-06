Систему базы данных о застройке в Подмосковье запустят 1 августа

Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД) запустят 1 августа, сообщил начальник Главархитектуры региона Владислав Гордиенко. Его слова приводит телеканал «360» в четверг, 6 июля.

По его словам, система сможет гарантировать прозрачность градостроительной деятельности в регионе. В ней хранится вся документация по подмосковным стройкам. «ИСОГД выведена на федеральный уровень и интегрирована с порталом госуслуг, мы смотрим сроки исполнения услуг их качество. Например, при неправомерном отказе, мы можем вмешаться», — отметил Гордиенко.

В текущем году ведомством было выдано шесть тысяч градостроительных планов земельных участков, что на порядок больше, чем в в 2015-м. По словам Гордиенко, рост обусловлен запуском информационной программы.

3 июля заместитель председателя регионального правительства Максим Фомин сообщил, что около 2,5 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Московской области с начала года. Он подчеркнул, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов.

ИСОГД — единая база данных о развитии и застройке территории Московской области, земельных участках, о расположенных в границах земельных участков инженерных коммуникациях и сооружениях.