Объем производства стройматериалов в Подмосковье увеличился на 7 процентов

Порядка 15 процентов всех строительных материалов России производится в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 12 сентября.

«На сегодняшний день на территории региона порядка 200 организаций из числа крупных и средних изготавливают импортозамещающую продукцию», — сказал министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

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Благодаря программе импортозамещения в первом полугодии объем производства стройматериалов в регионе вырос на семь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 97,9 миллиарда рублей. Кроме того, с начала текущего года в регионе реализованы три крупных инвестиционных проекта в сфере выпуска строительных материалов с объемом инвестиций более 1,4 миллиарда рублей, уточнил министр.

По словам Пахомова, в период 2017–2020 годов в Подмосковье планируется реализовать 50 проектов в сфере производства строительных материалов с общим объемом инвестиций более 42,7 миллиарда рублей.

В начале августа Пахомов сообщил, что за последние четыре года в регионе было построено более 430 образовательных учреждений.

19 июля министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев заявил, что Московская область имеет высокий показатель инвестиционной привлекательности. Месяцем ранее стало известно, что Подмосковье является лидером в России по развитию промышленности и уровня жизни.