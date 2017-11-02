Набиуллина рассказала о приватизации Сбербанка

Приватизацию Сбербанка можно будет обсуждать после восстановления российского банковского сектора. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению», — сказала она.

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ЦБ как акционер Сбербанка обязан учитывать отношение россиян к этому вопросу, отметила Набиуллина. «Опросы показывают, что доверие людей к банку зависит от государственной собственности», — подчеркнула глава Банка России.

В ноябре 2016 года Минэкономразвития предложило включить Сбербанк в план приватизации на 2017-2019 годы. Тогда же президент крупнейшей кредитной организации России Герман Греф заявил, что никакой продажи пакета акций Сбербанка в обозримом будущем не будет.

Центробанк является основным владельцем Сбербанка. Регулятору принадлежит 50 процентов плюс одна акция финансовой организации.