Внутри пирамиды Хеопса найдена загадочная полость

Внутри египетской пирамиды Хеопса (крупнейшей в Гизе) найдена большая полость неизвестного назначения. Исследование японских, французских и египетских ученых опубликовано в Nature.

Полость расположена почти в центре пирамиды. В поперечном сечении помещение достигает 30 метров, что делает его сравнимым по размерам с Большой галереей, ведущей к Камере фараона.

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Открытие сделано методом мюонной радиографии, предполагающей использование потоков мюонов — элементарных частиц, которые меняют направление движения в зависимости от среды распространения.

Пирамида Хеопса построена более 4,5 тысяч лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником Древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 метров). Пирамида является единственным из семи чудес света, сохранившимся до настоящего времени.