В Донбассе на мине подорвался майор Нацгвардии Украины

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб военнослужащий, боец батальона «Донбасс» Сергей Сиротенко (позывной Третий). Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что майор Сиротенко подорвался на мине в ходе выполнения боевого задания в окрестностях поселка Марьинка. Известно, что он был призван в армию по мобилизации в феврале 2015 года. С лета 2016-го служил в Нацгвардии по контракту.

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Депутат Верховной Рады и бывший командир «Донбасса» Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что зимой 2015 года Сиротенко участвовал в боях в районе Дебальцево и Углегорска, тогда его машину посекло осколками, но сам он не пострадал. Летом 2015-го майор участвовал в боях за Широкино. «Осталось трое маленьких детей. Семью не оставим, но опять уходят лучшие», — посетовал Семенченко.

Днем ранее в зоне вооруженного конфликта в Донбассе был ликвидирован грузинский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Саралидзе (позывной Гюрза-2). Он с группой военных попал в засаду в районе аэропорта Донецка.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.