ФБР объявило в розыск уроженца Узбекистана по делу о теракте в Нью-Йорке

ФБР США объявило в розыск гражданина Узбекистана Мухаммадзоира Кадирова (Mukhammadzoir Kadirov) по делу о теракте в Нью-Йорке 31 октября, говорится на сайте бюро.

Указывается, что Кадиров родился в Узбекистане 5 ноября 1984 года. Обладающих информацией о нем просят обращаться к сотрудникам ФБР.

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Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон может добавить Узбекистан в список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию США.

31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 11 пострадали.



