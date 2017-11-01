Белый дом допустил введение ограничений на въезд граждан Узбекистана в США

Вашингтон может добавить Узбекистан в список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

«Это предстоит рассмотреть. Мы определенно этого не исключаем, хоть и не призываем к этому в данный момент», — сказала она.

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«У нас существует множество критериев, согласно которым мы определяем, какие страны должны быть в списке», — пояснила Сандерс. Она добавила, что сейчас Узбекистан не является страной, которая должна быть в перечне, но администрация Дональда Трампа ничего не исключает в дальнейшем.

31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 15 пострадали.

25 сентября президент США Дональд Трамп объявил о расширении мер национальной безопасности, запретив въезд в страну гражданам ряда государств. Ограничения коснулись жителей Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сирии, Венесуэлы, Сомали и Йемена.

