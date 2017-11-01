Произошедшее в Нью-Йорке признали терактом

Наезд грузовика на пешеходов в Нью-Йорке был терактом. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио во время пресс-конференции, передает Fox News.

При этом губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что «нет свидетельств того, что готовилась более масштабная атака».

31 октября в 15:15 по местному времени (22:15 мск) водитель грузовика в нью-йоркском районе Манхэттен направил транспортное средство на людей на велосипедной дорожке, врезался в школьный автобус, а затем открыл огонь по людям.

В результате восемь человек погибли, еще девять человек пострадали.

Согласно источникам телеканала Fox News, водитель кричал «Аллах Акбар!». Сообщается, что полицейские ранили подозреваемого ногу и задержали его. Стражи порядка считают, что наезд был совершен намеренно, на месте работает антитеррористическая группа ФБР. Как и в случае европейских терактов, пикап в Нью-Йорке был арендован.

Отмечается, что наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен неподалеку от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.