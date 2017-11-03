Непобежденный боксер-тяжеловес дисквалифицирован за допинг

Непобежденный кубинский боксер Луис Ортис дисквалифицирован Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) за допинг и лишен статуса обязательного претендента на титул в супертяжелом весе по версии организации. Об этом сообщает Boxingscene со ссылкой на пресс-службу WBA.

По информации издания, спортсмен отстранен от соревнований на один год. После 22 марта WBA может снять дисквалификацию, если Ортис не будет замечен в повторных нарушениях.

Сам кубинец заявляет, что указанные вещества назначены лечащим врачом от высокого кровяного давления.

В октябре 38-летний боксер добровольно сдал допинг-тест, который дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Кубинец мог запросить вскрытие пробы «Б» до 20 октября, однако не воспользовался этим.

В сентябре спортсмен также не прошел проверку перед поединком за титул чемпиона WBC с американцем Деонтеем Уайлдером и был отстранен от участия в бое.

На профессиональном ринге Ортис выиграл все 27 поединков, из них 23 — нокаутом.