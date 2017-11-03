Раскрыт механизм тайной борьбы Клинтон с оппонентами

Предвыборный штаб бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон фактически контролировал работу Национального комитета Демократической партии (НКДП) еще до того, как она была выдвинута официальным кандидатом от демократов летом 2016 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя НКДП Донна Бразил в своей книге, сообщает Politico.

По ее словам, команда Клинтон активно искала способы продвинуть Клинтон, а также помешать ее основному конкуренту из числа однопартийцев — Берни Сандерсу, стараясь дискредитировать его.

Материалы по теме Непримкнувший Как критикующий демократов политик может стать их кандидатом в президенты

Бразил утверждает, что у нее есть документы, подтверждающие ее правоту. Так, еще в августе 2015 года НКДП, штаб Хиллари Клинтон и совместный предвыборный фонд Клинтон и комитета подписали соглашение. Согласно документу, команда бывшего госсекретаря спонсировала НКДП, взамен получая контроль над финансами партии, ее стратегией.

Женщина рассказала, что у Демократической партии был большой долг, который штаб Хиллари Клинтон помог погасить. Таким образом, партия фактически перешла под контроль кампании бывшего госсекретаря, о чем неоднократно заявляли в лагере Сандерса.

Американка утверждает, что штаб Клинтон также использовал Демпартию для сбора средств. Согласно законам США, прямые пожертвования кандидатам не могут превышать 2,7 тысячи долларов. Однако отделения партий в различных штатах и национальные комитеты могут принимать большие суммы.

Книга Донны Бразил «Взломы: история и вмешательства, и неудач, которые привели Дональда Трампа в Белый дом» выйдет в свет 7 ноября.