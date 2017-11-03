США вычислили вскрывших серверы Демпартии российских чиновников

Минюст США выявил российских чиновников, причастных к взлому серверов комитета Демократической партии США и утечке полученных данных в 2016 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По сведениям издания, речь идет как минимум о шести сотрудниках российских ведомств. При этом их имена не называются, в каких именно местах они работают, не указывается.

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Отмечается, что у Минюста теперь предостаточно доказательств, поэтому в 2018 году против этих людей могут быть выдвинуты обвинения. При этом источники издания уверены, что арест подозреваемых по этому делу маловероятен.

Сообщается также, что этот вопрос может быть отложен до окончания расследования о российском вмешательстве в выборы. Следователи не исключают, что в процессе могут быть выявлены «десятки других людей».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили и опубликовали в интернете корреспонденцию демократов, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.