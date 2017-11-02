Москва указала на отсутствие доказательств «вмешательства» РФ в выборы в США

Посольство России в США опубликовало в своем Facebook заявление относительно показаний представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе по поводу «вмешательства России» в президентские выборы в США.

«Слушания представителей Twitter, Facebook и Google подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы», — сказано в комментарии.

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«Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес. Так было на днях с нашими флагами, до этого — с дипломатической собственностью и консульскими архивами», — напомнили дипломаты.

Указывается, что сенатор от штата Орегоне Рон Уайден назвал руководство России «фашистским». «Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?» — задались вопросом в посольстве.

При этом в дипмиссии выразили надежду, что в отношениях стран все же возобладает «дух сотрудничества, в том числе и боевого». «Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы — международного терроризма», — подчеркнули в посольстве.

31 октября Google, Facebook и Twitter обнародовали данные о вмешательстве России в выборы в США. Компании утверждают, что в сети публиковались миллионы постов с фальшивых аккаунтов, которые курировало «Агентство интернет-исследований».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.