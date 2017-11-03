Кривой пенис назвали признаком рака

Мужчины с фибропластической индурацией (искривлением) полового члена чаще других сталкиваются с раковыми заболеваниями. Исследование ученых из США представлено на ежегодной конференции Американского общества репродуктивной медицины (город Сан-Антонио, Техас), сообщает The Independent.

Риск возникновения рака яичка и желудка у мужчин с искривленным половым членом возрастает на 40 процентов, а меланомы — на 29 процентов.

Материалы по теме Пойманы в процессе Фотопроект о женском удовольствии к Международному дню оргазма

Генетический анализ сыновей и отцов с фибропластической индурацией позволил ученым обнаружить наследственные предпосылки урологических раковых заболеваний.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав более 1,5 миллиона мужчин.

Фибропластическая индурация полового члена (болезнь Пейрони) проявляется в появлении прогрессирующих фиброзных изменений в белковой оболочке полового органа мужчины. Причины заболевания окончательно не ясны.