Через границу Украины и России перебросили тонну зараженного чумой мяса

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Брянской области изъяли более 800 килограммов мяса, зараженного вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что опасный груз пытались ввезти в Суземский район контрабандой с Украины. «Пограничный наряд 31 октября остановил автомобиль, двигающийся от границы, в багажнике которого обнаружен груз мяса неизвестного происхождения без сопроводительных документов общим весом свыше 800 килограммов», — говорится в сообщении.

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При этом водитель заявил, что мясо ему «перебросили через границу сообщники с Украины для продажи на территории России».

Проведенная Брянской межобластной ветеринарной лабораторией экспертиза показала наличие в продукции вируса африканской чумы свиней.

В ведомстве отметили, что информация о контрабандном ввозе мяса «косвенно подтверждается рассказом военнослужащего-контрактника кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины Евгения Третьяка, дезертировавшего из рядов ГПСУ и прибывшего на территорию Российской Федерации».