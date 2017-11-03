Порошенко пригрозил вернуть ракетные войска на передовую в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные и артиллерийские части Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны быть готовы вернуться на линию разграничения на Донбассе. Об этом он сказал в пятницу, 3 ноября, обращаясь к военнослужащим на полигоне в Киевской области, сообщает УНИАН.

«Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой», — отметил глава государства. Порошенко также напомнил, что танки, тяжелое вооружение и артиллерия калибром свыше 100 миллиметров отведены с передовой в соответствии с минскими соглашениями.

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В мае украинский президент объявлял, что «очередная партия красавцев танков Т-80» будет поставлена войскам на передовую. «Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — объяснил он.

Позднее в том же месяце Порошенко на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев не видит альтернативы минским договоренностям и настаивает на их полном выполнении.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины идет с весны 2014 года. В феврале 2015-го в Минске лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.



