Украинские спецслужбы задержали за «подрывную деятельность» двоих россиян

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан России, один из которых подозревается в планировании акций протеста, а второй — в поджоге депутатского автомобиля, сообщает пресс-служба СБУ.

По утверждению спецслужбы, один из задержанных «начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей». Также, якобы по заданию кураторов он планировал организовать «палаточный городок» под министерством образования и науки, в знак протеста против принятия нового закона «Об образовании». В настоящее время россиянин выдворен за пределы Украины.

Другой россиянин, проживающий в Днепропетровской области, как сообщает СБУ, ночью 21 октября сжег автомобиль, принадлежащий семье одного из народных депутатов Украины. Также зафиксированы его попытки приобрести оружие и отравляющие вещества. Он был задержан у Южного вокзала в Киеве.

Имена задержанных россиян не сообщаются.

В начале сентября глава СБУ Василий Грицак обвинил директора ФСБ России Александра Бортникова в подготовке терактов на Украине.