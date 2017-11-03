Удерживаемая отцом в Турции школьница из Петербурга пригрозила самоубийством

Девочка-подросток из Санкт-Петербурга угрожала самоубийством после того, как принявший ислам и эмигрировавший в Турцию отец, к которому она приехала в гости, начал ее избивать. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Светлана Агапитова.

Мать девочки умерла, отец с новой семьей уехал в Турцию несколько лет назад, ее воспитывала бабушка. Когда отец предложил 15-летней школьнице приехать на летние каникулы в Стамбул и познакомиться с братьями и сестрами, бабушка ее отпустила.

В августе отец заявил, что воспитание дочери в Петербурге слишком «свободно», и отказался возвращать девятиклассницу на родину. К ситуации подключился чрезвычайный посол России в Турецкой Республике. Мужчина рассказал ему, что собирает документы для поступления дочери в турецкую школу и оформления вида на жительство.

Поскольку угрозы жизни ребенка не было, дипломат не имел права вмешиваться в дела семьи. Он рекомендовал бабушке школьницы приехать в Турцию и нанять русскоязычного адвоката.

В октябре девушка сообщила родственникам в России, что в доме отца ее бьют, и стала угрожать самоубийством, если ее не вернут в Петербург. Бабушка и тетя школьницы приехали в Турцию, забрали ее из школы и попросили убежища в российском посольстве.

Отец подал заявление в полицию о похищении дочери, но после того, как адвокаты российских родственников девушки заявили о намерении подать иск о его временном отстранении от воспитания, передумал и решил дать разрешение на выезд ребенка. Мужчина планирует поехать вслед за дочерью, чтобы на территории России отстаивать свои родительские права.

Следственный комитет завел уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до покушения на самоубийство»), сообщается на сайте российского ведомства.