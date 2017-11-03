Художница сварила невкусный холодец в форме головы Ленина

Художница из Витебска Анастасия Ганчарова сварила холодец в форме головы Владимира Ленина и воткнула в него нож. Об этом пишет белорусская редакция газеты «Комсомольская правда».

Автор инсталляции подчеркнула, что холодец получился невкусным, и это символично: «Революция ведь тоже задумывалась, как что-то "съедобное", светлое, а получились красный террор, голодомор, гражданская война».

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Свою работу под названием «12 ножей в спину революции» Ганчарова подготовила для проекта «Время женщин». «В год столетия революции к образу Ленина обращаются многие, ведь это ее символ, мем. А почему из холодца? Это женский способ высказаться. Женщина-художник, несмотря на то, что она творческая личность, вынуждена много времени отдавать семье», — объяснила она.

2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что тело Ленина необходимо захоронить. Он подчеркнул, что «в самом сердце России, на Красной площади» не должен стоять гроб с мертвым человеком.