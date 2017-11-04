Японцы предложили россиянам казаки в горошек

Японский обувной бренд Toga Pulla представил на российском рынке коллекцию казаков. Коллекция доступна эксклюзивно на интернет-платформе Farfetch. Об этом представители магазина сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 3 ноября.

Линейка состоит из нескольких вариантов одинаковых ботинок, среди которых красные и черные казаки в горох, блестящие серебристые, черно-желтые, разноцветные и полностью черные из кожи питона. Стоимость обуви пока не сообщается.

Фото: Toga Pulla 1 /3

13 октября сообщалось, что британская марка одежды Shrimps представила на платформе Farfetch клатч, покрытый искусственным зеленым мехом со значками в виде человеческих глаз.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день действует в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.