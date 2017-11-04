Гражданка Молдавии «захватила» кушетку пограничников в Ленобласти

Жительница Молдавии, которой на 10 лет запретили въезд в Россию, попыталась попасть в страну на автобусе со стороны Финляндии, но была остановлена пограничниками на пропускном пункте «Светлогорск» (Ленинградская область). После этого она устроила там сидячую забастовку. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает издание 47news.

По информации издания, 67-летняя женщина по имени Ала является уроженкой молдавского села Валя Норукулуй. В 2014 и 2015 годах она несколько раз приезжала в Санкт-Петербург и официально там регистрировалась. Во время последнего визита она почти на год нарушила сроки пребывания на территории РФ, выехав из страны только в августе 2017 года. Пограничная служба наложила запрет на ее пребывание в стране на десятилетний срок.

Отмечается, что три года назад женщина с таким же именем и датой рождения находилась в молдавском городе Леове в розыске по подозрению в подделке документов. На сегодняшний день розыск снят. В дежурной части городской полиции журналистам сообщили, что «по всей видимости, ее тогда нашли».

Пограничные службы Финляндии не возражают против возвращения женщины на территорию страны, однако она отказывается это делать и настаивает, что ее права нарушены. «Пустить ее в страну нет никакой возможности. Тем более, что никаких родственников у нее здесь нет», — рассказал один из сотрудников пропускного пункта.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили ситуацию. «Женщине обеспечено горячее питание, общение с ней максимально корректное, человек пожилой. Но при всем сочувствии пересечь границу она не сможет», — заявили там.