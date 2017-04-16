Венгерского парашютиста ветром занесло на Украину

Украинские пограничники Украины задержали жителя Венгрии, который в субботу, 15 апреля, незаконно пересек на парашюте воздушную границу между странами. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Инцидент произошел в районе города Горонглаб Мукачевского района. «Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра», — говорится в сообщении.

В итоге мужчину передали сотрудникам пограничной полиции Венгрии.

23 июля прошлого года Reuters сообщал о жителях Канады, которые случайно незаконно пересекли границу с США во время игры в Pokemon Go. Их обнаружили сотрудники американского пограничного патруля.