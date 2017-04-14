Пытавшегося сбежать в Сирию для лечения боевиков хабаровского врача осудили

В Хабаровске к пяти годам лишения свободы приговорили врача районной больницы Абдуали Мамадаминова, собиравшегося уехать в Сирию. Об этом в пятницу, 14 апреля, ТАСС сообщила представитель краевого управления ФСБ Ольга Алькина.

«На выездном заседании Приволжского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, проживавшего в поселке Де-Кастри Хабаровского края. Он признан виновным в приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — сказала Алькина, подчеркнув, что отбывать наказание Мамадаминов будет в колонии строгого режима.

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Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован подсудимым.

Было установлено, что житель поселка Де-Кастри работал врачом в одной из районных больниц Хабаровского края. В 2015 году он решил вступить в ряды одной из террористических организаций в качестве полевого врача. По данным суда, в июле 2016 года он приобрел авиабилеты, чтобы вылететь в Турцию, где планировал пересечь границу с Сирией, однако был задержан сотрудниками службы безопасности России.

В декабре 2015 года в Краснодарском крае задержали двоих россиян, намеревавшихся примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Молодые люди 1989 и 1987 годов рождения планировали приобрести в Сочи необходимую горную амуницию, а затем через Абхазию, Грузию и Турцию попасть в Сирию.