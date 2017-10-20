Журналисту «Новой газеты» Али Ферузу отказали в предоставлении убежища в России

Басманный суд Москвы признал законным отказ Главного управления по вопросам миграции МВД в предоставлении временного убежища корреспонденту «Новой газеты» Али Ферузу (настоящее имя Худоберди Нурматов). Об этом сообщает в пятницу, 20 октября, «Медиазона».

Защита намерена обжаловать постановление. Адвокат журналиста Ирина Бирюкова сообщила, что сейчас будет решаться вопрос о том, как отправить его в третью страну.

Согласно срочному постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Феруза запрещено депортировать до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Сейчас корреспондент находится в подмосковном центре временного содержания мигрантов.

Феруза задержали 1 августа рядом с редакцией и забрали в ОВД под предлогом установления личности. На следующий день Басманный суд принял решение о его выдворении в Узбекистан на основании статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином и лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России»).

Журналист уехал из Узбекистана в 2008 году якобы из-за давления со стороны местных спецслужб. Он боится возвращаться на родину, где, по его словам, его ждут пытки. После решения суда о депортации Али Феруз пытался покончить с собой.