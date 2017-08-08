Журналист «Новой газеты» Али Феруз вновь попросил статуса беженца в России

Уроженец Узбекистана, журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, известный под псевдонимом Али Феруз, подал документы на получение статуса беженца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкову.

«В связи с ограничительными мерами, которые наложил ЕСПЧ, запретив выдворение Феруза, появилась возможность вновь подать документы на получение журналистом статуса беженца. Это и было сделано его адвокатами», — рассказала она. По словам Прусенковой, газета продолжит бороться за своего журналиста всеми доступными способами.

Ранее 8 августа Московский городской суд изменил решение Басманного суда о выдворении Феруза, приостановив депортацию до завершения разбирательства по его жалобе в ЕСПЧ. До этого момента журналист будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан в подмосковном Сахарово.

Четырьмя днями ранее ЕСПЧ применил срочные меры, запретив перемещать Феруза через какие-либо границы, после того, как его адвокат Кирилл Коротеев подал туда жалобу.

Корреспондента «Новой газеты» задержали 1 августа в центре Москвы, после чего под предлогом установления личности забрали в ОВД.

Журналист покинул родину в 2008 году после угроз местных спецслужб. Ранее Феруз уже пытался получить убежище в России, однако ему отказали. Журналист подал апелляцию на это решение.